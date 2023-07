Tamara Payne chante les difficultés d’être une ministre écolo

Sum, je t’emmène faire le tour d’mon écologie

Oui j’ai la voix de Gollum,

Mais j’suis ministre j’fais c’que j’ai envie.

J’suis sur mon yacht tous les jours

Et il pèse 30 tonnes et demie

J’trie pas mes déchets c’est lourd

Et si on me pose des questions

Moi je lève les bras

Jamais je ne réponds

Je suis de mauvaise foi

Si on m’dit que j’me goure

Je change de mandat

Je sors des lois à la pelle

Je crée des problèmes

Ou y’en a pas

Tu d’vras jeter ton diesel

T’endetter toi-même

Pour une tesla

Je dis qu’la planète je l’aime

J’sors des théorèmes

Qu’j’respecte pas

Je passe ma vie à l’hôtel

Ma piscine est chauffée

D’avril à mars.

Livia j’t’emmène faire le tour d’mon écologie,

Tu n’comprendras pas toujours

Mais fais pas c’que j’fais mais fais c’que je dis.

Thibaut j’espère que tu roules

En trott électrique

La Wallonie et ses nids d'poule

Oui je te prends pour un con

Moi j’roule en 4X4

Et j’ai même un avion

Ta p’tite Toyota

Pollue plus que moi

P’tit contribuable

Faut manger local j’rappelle

Mais j’aime pas les châtaignes

J’mange qu’des bananes

Tu d’vras jeter ton diesel

T’endetter toi-même

Pour une tesla

Je dis qu’la planète je l’aime

J’joue a l’infirmière

Mais je soigne pas

Sous l’parasol de l’hôtel

La piscine est chauffée

D’avril à mars.

Je sors des lois à la pelle

je crée des problèmes

Ou y’en a pas

Tu d’vras jeter ton diesel

T’endetter toi-même

Pour une tesla

Je dis qu’la planète je l’aime

J’sors des théorèmes

Qu’j’respecte pas

Je passe ma vie à l’hôtel

Ma piscine est chauffée

d’avril à Mars.

J’aime tous les animaux

Même les dermatophagoides

Un Bisounours écolo