"Talweg", un spectacle absurde et inquiétant au Palace d’Ath

La Maison Culturelle d’Ath présente un spectacle tout à fait singulier ce vendredi 10 février au Palace. Talweg, pièce de la compagnie de cirque Petri Dish mélange les genres et les techniques. Le cirque prend une tournure d’épouvante, les acrobaties et la danse se mettent au service d’un imaginaire aussi beau qu’inquiétant. Effets spéciaux et projections numériques s’allient pour parfaire cette ambiance burlesque et angoissante.

Dans un futur pas si lointain, en 2034, Gabor prend un bain dans un vétuste sous-sol. Au-dessus de sa tête, trône un grand lustre en cristal, qui vibre et menace de s’écrouler. Il vit seul depuis des années, et dans cette baignoire, le personnage fait la rencontre de toutes une série d’entités. Monstres, titans et ombres viennent tour à tour perturber sa quiétude.

"Dans Talweg, un humain aux prises avec quatre colosses mythologiques va vivre un conte circassien aux allures de rêve éveillé. Bienvenue dans l’univers baroque de Petri Dish, qui emprunte autant à la littérature qu’à l’univers de la mode et des arts plastiques, pour forger un cirque passionnément pluridisciplinaire." promet la maison de la culturelle d’Ath.

Talweg fut primé aux Prix Maeterlinck pour le meilleur spectacle de cirque et la meilleure scénographie.

Réservations

10 février à 20 heures

Le Palace

Rue de Brantignies 4, 7800 Ath