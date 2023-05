Talons en souffrance : la maladie de Sever frappe les sportifs en herbe

Pour prévenir la maladie de Sever, l’idéal est de réaliser régulièrement des exercices et des étirements pour maintenir la souplesse des muscles des jambes et des pieds. Il est également important de s’échauffer correctement avant de pratiquer un sport et d’augmenter progressivement l’intensité de l’activité pour éviter de surcharger les muscles et les tendons.

Le choix de chaussures de sport adaptées, offrant un bon soutien de la voûte peut aider à réduire les impacts sur le talon et prévenir les blessures.

Votre corps a besoin de repos entre les séances d’activités pour permettre aux tendons et aux muscles de se renforcer.

En suivant ces mesures de prévention, il est possible de réduire le risque de développer la maladie de Sever et de favoriser une pratique sportive saine et sans douleur.

