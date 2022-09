Talk Show, quand le punk londonien rencontre l’electronica

Ce deuxième EP est assez different du premier, Rudeboi. À votre héritage punk, vous ajoutez une touche d’electro très intéressante. Comment avez-vous abouti à cela ?

À la base, on a écrit énormément de morceaux, mais on a fini par tout jeter à la poubelle. On s'ennuyait beaucoup, ce style de musique ne nous représentait plus. Les nouveaux morceaux ont une énergie très différente. On n'écoutait plus la même musique, en fait. J'ai passé le lockdown à regarder des tas de films, des DJ sets et à écouter MF Doom plutôt que les groupes punk que j'écoutais à l'époque. Je me souviens m'être tourné vers George [guitariste du groupe] après une session de studio, et nous nous sommes dit "c'est ça, c'est la nouvelle direction que nous prenons". C'était une évidence. On avait juste besoin d'un nouveau souffle, en quelque sorte. L'idée de combiner les deux [styles] était une perspective excitante. Nous n'allions jamais nous débarrasser des guitares, nous sommes toujours un groupe de dirty punk du sud de Londres. L'idée était d'intégrer de nouvelles parties instrumentales, et de laisser partir certains éléments aussi. Je n'ai jamais autant aimé être dans ce groupe que maintenant. En intégrant toutes ces parties électroniques, nous avons créé un projet qui nous ressemble plus. C'est plus énergique. J'ai l'impression que nous nous testons constamment parce qu'aucun de nous n'est un nerd des synthés ou un producteur électronique de dingue. On apprend au fur et à mesure, on invente au fur et à mesure la façon dont on aborde notre musique. Et c'est vraiment excitant. Nous nous permettons d'inventer et d'innover parce que nous n'avons aucune règle. Au bout du compte, si ça sonne bien, ça sonne bien !