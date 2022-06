Talk Show débarque avec “Cold House” et annonce un nouvel EP

Avec "Cold House", le groupe nous donne un aperçu de son live décadent et viscéral, plus proche d'une rave que d'un concert. Et ça nous plait ! S’éloignant des inspirations new wave et post-punk qu’on pouvait retrouver sur These People, "Cold House" est à la fois industriel et ultra dansant, à l'image du clip qui l'accompagne. Vecteur d'une métamorphose libératrice, le morceau offre un nouveau souffle au groupe anglais et lui donne l'occasion de se renouveler tout en élargissant son horizon musical : véritables caméléons, les différents membres du groupe se plongent dans les vieux disques soul, la musique électronique, les sets de DJ sur Boiler Room, MF Doom, les Beastie Boys ou encore la musique dance nineties des Chemical Brothers et d’Underworld.