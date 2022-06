Talibans en Afghanistan : libération de cinq Britanniques détenus depuis plusieurs mois

Le Royaume-Uni a dit "regretter cet épisode" et a présenté, au nom des familles des détenus, des "excuses" pour "toute infraction à la culture, aux coutumes ou aux lois afghanes".

Le gouvernement afghan a également confirmé la libération des cinq Britanniques qui avaient été arrêtés "il y a environ six mois" parce qu'ils "menaient des activités allant à l'encontre des lois et traditions du peuple afghan". À la suite de discussions avec Kaboul et Londres, "ces personnes ont été libérées hier (dimanche) (...) et remises à leur pays d'origine", a ajouté le porte-parole du gouvernement afghan, Zabihullah Mujahid, précisant qu'elles avaient "promis de respecter les lois d'Afghanistan, les traditions et la culture de ses habitants".

Un ancien journaliste parmi les détenus

En février, Londres avait souligné le cas de "plusieurs" Britanniques détenus en Afghanistan et avait "évoqué" leur situation avec les talibans, sans préciser leur nombre ni qui les retenait.

Parmi eux se trouvait Peter Jouvenal, un ancien journaliste devenu homme d'affaires, possédant la double nationalité allemande et britannique et détenu depuis début décembre. Il est marié à une Afghane avec laquelle il a trois filles. "Peter Jouvenal a été remis en liberté après plus de six mois de captivité en Afghanistan", a tweeté son ami David Lyon, ancien correspondant de la BBC qui a travaillé avec lui en Afghanistan et au Pakistan.

Depuis leur retour au pouvoir en août 2021, les fondamentalistes islamistes talibans ont arrêté certaines voix critiques de leur régime et roué de coups ou arrêté plusieurs journalistes.