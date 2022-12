Talibans en Afghanistan : des dizaines de femmes manifestent contre l'interdiction d'aller à l'université

Mardi, les talibans ont banni les femmes des bancs des universités et cela avec effet immédiat. Depuis leur prise du pouvoir en août 2021, les droits des femmes ont été considérablement réduits. Les femmes et les filles sont pratiquement exclues de la vie publique et celles qui se battent pour leurs droits sont régulièrement emprisonnées, parfois pendant plusieurs semaines.