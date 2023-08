Talibans au pouvoir en Afghanistan : une blogueuse tuée en Afghanistan, deux suspects arrêtés

Une blogueuse a été tuée, il y a trois jours, à Kaboul, en Afghanistan, a indiqué un porte-parole de la police sur le réseau social X (anciennement Twitter). Les autorités talibanes ont arrêté deux suspects, un homme et une femme.

La blogueuse était principalement active sur YouTube où elle abordait dans des vidéos des thèmes culturels et sociétaux, selon des informations diffusées sur les médias sociaux. Elle y portait toujours le foulard, obligatoire dans le pays. Depuis leur prise de pouvoir en août 2021, les autorités talibanes n'ont cessé d'imposer leur interprétation austère de l'islam et multiplié les mesures à l'encontre des droits des femmes. Les écoles secondaires et l'université excluent les femmes, les parcs publics et salles de sport leur sont interdits et les salons de beauté ont été fermés. De nombreuses professions leur sont également interdites.