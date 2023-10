"Talent lumineux" à la "symphonie inachevée" : la presse salue la carrière d’Eden Hazard

Eden Hazard a donc pris sa retraite quatre mois après la fin de son contrat avec le Real Madrid. Triste épilogue d’une carrière flamboyante. Tour d’horizon de la presse belge et européenne.



"Les meilleures choses ont une fin", déplore la DH/Les Sports en Une avec une photo d’un Eden hilare sur la Grand-Place. Le Soir parle de sa "symphonie inachevée". Pour Het Nieuwsblad, c’est "peut-être le meilleur joueur belge de tous les temps" qui a pris sa retraite. Alors que Het Laaste Nieuws insiste sur l’âge du meneur de jeu qui fait ses "adieux à 32 ans".



A l’étranger aussi, on évoque la retraite du Brainois. "Hazard, crack de fin", titre L’Équipe qui rappelle évidemment les années lilloises du Diable rouge. Pour le quotidien français, les "quatre saisons sombres au Real Madrid" ne "font pas oublier le talent lumineux, éclos à Lille avant de s’épanouir à Chelsea".



Dans son style particulier So Foot rend aussi hommage au capitaine des Diables via une lettre dans laquelle un journaliste lui déclare sa flamme. "Je t’assure Eden, avec toi, j’ai ressenti un coup de foudre à plus d’une reprise. Logique quand on aime la passion, le geste fin, le dribble et les contrôles sucrés […] Que dire, à part que si l’amour rend bête, pendant seize ans, j’étais complètement con".



Après avoir mis la France et la Ligue 1 à ses pieds, Eden a mis le cap sur l’Angleterre. De l’autre côté de la Manche aussi, ses fulgurances restent gravées dans les rétines. La BBC rappelle aussi le niveau atteint par Hazardinho chez les Blues. "A côté de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui ont plongé tous les autres dans leur inévitable ombre tout au long des années 2010, Hazard a parfois pu prétendre au titre de meilleur joueur du monde". Le média britannique se remémore encore les "dribbles électriques" et le "sens aigu de la passe" d’un "joueur passionnant que les fans de Chelsea adoraient et que les fans neutres adoraient regarder".



Sky Sport le présente comme "l’un des meilleurs joueurs de Premier League de tous les temps avec 85 buts en 245 matches pour Chelsea". ESPN voit en Hazard "un showman qui voyait le football comme un jeu, pas comme un travail".



Le Real devait être l’apothéose de sa carrière, son rêve de gosse à tourner au cauchemar. "De la gloire à l’enfer", résume Marca. "C’est sans doute le transfert qui a fait le plus parler de lui depuis l’ère Cristiano et Bale, mais il n’a jamais pu atteindre le niveau avec lequel il éblouissait à Chelsea. Il y a eu un avant et un après sa blessure contre le PSG causée par un tacle de son compatriote Meunier en novembre au Bernabéu, alors qu’il commençait à montrer tout son football". Mais en Espagne aussi on estime qu’il serait "injuste de juger sa carrière uniquement sur son passage au Real Madrid".



Tout Eden est là. Il laisse l’image d’un un joueur génial. Celle d’un footballeur déroutant qui faisait se lever les foules. Mais pour certains la symphonie de l’artiste est inachevée. Peu importe finalement tant que le principal intéressé est en paix avec lui-même.