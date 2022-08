Talar Dekrmanjian sera aux Midis Minimes, gagnez deux places

Par son agilité et le velouté de son timbre, la clarinette est sœur de la voix humaine, pouvant prendre sa place dans les Trois Romances de Schumann, ou entrer en dialogue intime avec elle dans Le Pâtre sur le rocher, de Schubert.

Œuvre de commande, et dernière œuvre achevée de Schubert, ce grand lied atypique prend les allures d'un court monodrame et ici, l'histoire finit bien…Milos Popovics sera au piano, Talar Dekrmanjian au chant et Kosta Pasovski à la clarinette.

