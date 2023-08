Take Two fait disparaître un mod d’intelligences artificielles dans GTAV

L’achat de CFX. re par Rockstar pouvait être interprétée de deux façons : soit le studio a décidé d’ouvrir leur cœur au modding et aux serveurs privés en décidant de travailler avec les communautés de créateurs, soit il s’agissait d’une action stratégique pour contrôler la concurrence. Aujourd’hui, il apparaît que la deuxième option semble la plus réaliste

Le créateur du mod Sentient Streets a constaté que celui-ci avait tout simplement disparu du web, retiré sur ordre de Take Two, la maison mère de Rockstar Games. Il n’est plus possible de le télécharger sur les plateformes habituelles et ses vidéos Youtube qui présentaient le mod ont été supprimées également.

Bloc, le créateur en question, n’a reçu aucune explication quant à la suppression de son travail :

"Personne chez Take-Two Interactive ne m’a contacté ni demandé quoi que ce soit avant cela, ils ont juste retiré la vidéo de nulle part. Je dois dire qu’en tant que personne ayant grandi avec la série Grand Theft Auto et ayant apprécié tous les jeux au fil des ans, cette attitude hostile envers moi et le mod est très décourageante ".