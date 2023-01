Take This Waltz, une playlist exclusivement en trois temps

Sylviane Hazard revient avec ses playlists mensuelles de La Dolce Vita. Une évasion musicale où classique, jazz, world et folk s’enchaînent en harmonie. Ce mois-ci, place à la valse.

Au programme : Valse des lilas, de Kitty, de Barbara, de Margaux, de Tom Waits, de Leonard et de Charlie, d’un coin de rue, de Rome et de La Havane, du bal perdu, de la forêt de Vienne, ...

00:00 - D’après Chopin - Contessa Spoke "Latin" (Waltz in D flat major, Op. 64/1 "Minute")

Klazz Brothers feat. David Gazarov

04:37 - Frederic DEVREESE - Valse Première

Luc Devos

07:16 - Enrico PIERANUNZZI - Fellini’s Waltz

Sinne Eeg

10:52 - Margaux VRANKEN - Waltz for you

16:20 - Boris KOVAC - The last waltz in Budapest

21:19 - Juliette Greco - Coin de rue

24:29 - Georges DELERUE - Garde à vue (BOF)

Trafic Quintet

27:00 - P.I. TCHAIKOWSKY - Casse-Noisette, valse des fleurs

Mari Kodama - Momo Kodama, piano

33:00 - Leonard COHEN - Take this Waltz

38:49 - Patrick DOYLE - Cristina Elisa Waltz (BO My Little Princess)

41:19 - Pablo ZIEGLER - El vals del duende

44:53 - Astor PIAZZOLLA - Poema valseado

Elba Pico

47:33 - Philippe SARDE - La Chanson d’Hélène

Minino Garay et Baptiste Trotignon

50:19 - Fats WALLER - Jitterburg Waltz

Cecil Mc Lorin Salvant

56:48 - Ludovic BOURCE - Waltz for Pepy (BOF The Artist)

Brussel’s Philharmonic

01:00:10 - Angel CABRAL - La foule

Roland Dyens

01:03:06 - Gianmaria TESTA - Gli amanti di Roma

01:05:53 - G. PUCCINI - Quando Me’n Vò, (La Bohême)

Daniele Di Bonaventura et Paolo Fresu

01:09:58 - Johann STRAUSS - Pique-nique dans la forêt de Vienne

King’s Singers

01:14:39 - F. CHOPIN - Valse Posthume En La Mineur

Victor Foulon (contrebasse), Daniel Jonkers (batterie), Olivier Collette (piano,interprète), Eliane Reyes (piano)

01:17:40 - Federico Garcia LORCA - Las Morillas de Jaen

Estrella Morente et Javier Perianes

01:20:36 - Enrique GRANADOS - Extraits des Valses poétiques

Benjamin Grosvenor

01:23:54 - Bill Evans - Waltz for Debby

Tony Bennett et Bill Evans

01:27:54 - Léo DELIBES - Valse de Coppélia

Polina Leschenko

01:32:21 - Michel LEGRAND - La valse des lilas

Shirley Horn et Toots Thielemans

01:36:49 - Serge GAINSBOURG - Valse de Melody

01:38:18 - J. BRAHMS - Symphonie n°3, 3e mouvement

John Eliot Gardiner, Orchestre révolutionnaire et romantique

01:44:10 - Bill FRISELL - Waltz for Hall Willner

01:46:48 - G. FAURE - Suite Dolly : Kitty Valse

Academy of St. Martin-in-the-Fields, Sir Neville Marriner

01:49:57 - Tom WAITS - Waltzing Matilda

01:56:16 - G. MAHLER - Des Knaben Wunderhorn – Rheinlegendchen

Hanno Müller-Brachmann, baryton - Michael Gielen - SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

01:59:45 - Iiro RANTALA - Waltz for Michel Petrucciani

02:03:35 - Mouloudji - La complainte de la butte

02:06:15 - Daniel MILLE - Place Sainte Catherine

02:09:04 - Barbara - Gottingen

02:12:03 - Dirk BROSSE - Waltz on the road

Eliane Reyes

02:16:17 - Waltz for Steve

Soren Bebe Trio

02:19:59 - Antonio ZAMBUJO - Valsa Lisergica

02:22:16 - Waltz for Jaana - Gigue, extraite de la Partita en ré mineur BWV 1004 de J.S.Bach

Kreeta-Maria Kentala

02:25:56 - D’après Chopin - Vals de la media hora

Paquito D’Rivera Sextet

02:33:11 - Dave HOLLAND - Waltz for Wheeler

02:39:15 - Gaby VERLOR - Le petit bal perdu

Mélanie Dahan

02:44:32 - Fred NARDIN - New Waltz

02:48:37 - Waltz for the Lonely Ones

Emilia Martensson et Barry Green

02:51:58 - M. RAVEL - Extrait des Valses nobles et sentimentales

Samson François