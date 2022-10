"Take on Me" de A-Ha, le deuxième meilleur clip du siècle analysé par Delphine Ysaye

Après "Thriller" de Michael Jackson, c’est bien ce clip du groupe norvégien A-Ha qui est classé dans le top des plus grandes vidéos du siècle ! Il a dépassé le milliard de vues sur Youtube, reçu 6 récompenses, et l’album sur lequel ce titre figure, Hunting High and Low (1985), a été vendu à plus de 7 millions d’exemplaires.

Le réalisateur derrière ce succès immense, c’est Steve Barron (connu aussi pour avoir réalisé "Billie Jean" de Michael Jackson), qui a utilisé le procédé cinématographie de la rotoscopie pour faire de ce clip l’un des plus vus de tous les temps.

Découvrez donc pourquoi cette vidéo et son titre sont arrivés N°1 aux Etats-Unis (une première pour un groupe norvégien !) dans la vidéo ci-dessus.