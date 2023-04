Taïwan va s’entraîner à "contrer" un encerclement de l’île lors de son exercice annuel

L’armée chinoise avait organisé plus tôt en avril des manœuvres de trois jours autour de l’île en réaction à une rencontre aux États-Unis entre le président de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy et la présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, bête noire de Pékin car issue d’un parti pro-indépendance. Des navires de guerre, des vedettes rapides lance-missiles et des avions de chasse ont notamment été mobilisés pour ces opérations qui ont donné lieu à des simulations de frappes ciblées et à un encerclement de Taïwan.