Taïwan va renforcer ses liens militaires avec les Etats-Unis, annonce sa présidente

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a annoncé mardi le renforcement des liens militaires de l'île avec les Etats-Unis pour freiner "l'expansionnisme autoritaire".

"Taïwan et les Etats-Unis continuent de renforcer les échanges militaires", a-t-elle assuré au terme d'une rencontre avec des parlementaires américains en visite dans la capitale de l'île, Taipei.

Elle a souligné que "Taïwan coopérerait encore plus activement avec les Etats-Unis et d'autres partenaires démocratiques pour faire face à des défis internationaux comme l'expansionnisme autoritaire et le changement climatique".

La présidente taïwanaise n'a toutefois pas précisé ce que comprendraient ces futurs échanges.