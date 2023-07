Taïwan simule une attaque de son plus grand aéroport en s'inspirant de l'invasion de l'Ukraine

"Nous devons partir du concept de défense de l'ensemble de la société, intégrer et utiliser les ressources de l'armée, du gouvernement central, des gouvernements locaux et des secteurs civils, et coordonner toutes les unités pour qu'elles travaillent ensemble", a déclaré la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen.

Selon l'expert militaire Alexander Huang, Taïwan s'inspire de l'invasion de l'Ukraine par les Russes.