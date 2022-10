Taïwan : première marche des fiertés LGBT depuis deux ans

Des dizaines de milliers de personnes ont affronté la pluie samedi à Taïwan pour la première marche des fiertés LGBT depuis deux ans, avec la réouverture totale des frontières.Taïwan est à l'avant-garde du mouvement des droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres en Asie, où l'île est devenue en 2019 le premier territoire à reconnaître les unions de personnes du même sexe. Sa capitale Taipei accueille chaque année la plus grande marche des fiertés LGBT en Asie.

L'année dernière, une hausse des cas de Covid-19 avait obligé à organiser l'événement en ligne.

Samedi, la marche retrouvait son ampleur habituelle pour sa vingtième édition, avec des participants vêtus de costumes tape-à-l’œil et enveloppés dans des drapeaux arc-en-ciel. Les organisateurs ont estimé le nombre de participants à 120.000. "Je suis tellement excité de prendre part à la première marche en présence réelle depuis deux ans", s'exclame Wolf Yang, 40 ans, employé dans le secteur des services et qui arbore une combinaison dorée avec une coiffe à paillettes assortie et un piercing au nez.

La marche avait connu un record de participation, avec 200.000 personnes, en 2019 après la légalisation du mariage entre personnes du même sexe. Depuis, au moins 7000 couples homosexuels se sont ainsi unis, même si la loi contient toujours des restrictions qui ne concernent pas les couples hétérosexuels. Aux termes de la législation en vigueur, les Taïwanais ne peuvent épouser que des personnes d'une trentaine de pays et territoires où le mariage homosexuel est également légal.