Taïwan : la Russie estime que la Chine a le droit de prendre des mesures pour "protéger sa souveraineté"

"Nous exhortons Washington à s’abstenir d’actions qui sapent la stabilité régionale et la sécurité internationale et à reconnaître la nouvelle réalité géopolitique, dans laquelle il n’y a plus de place pour l’hégémonie américaine", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

Plus tôt dans la journée de mardi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait déclaré que cette visite provoquait une "augmentation de la tension" dans la région et accusé Washington de choisir "la voie de la confrontation". "Nous voulons souligner une fois de plus que nous sommes absolument solidaires de la Chine, son attitude face au problème est compréhensible et absolument justifiée", a-t-il déclaré.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a pour sa part déclaré : "Washington apporte la déstabilisation dans le monde. Pas un seul conflit résolu au cours des dernières décennies, mais beaucoup de conflits provoqués".