Taïwan : l’invasion de l’île par la Chine, un scénario plausible ?

" Pékin exerce une pression diplomatique, économique et militaire en constante augmentation sur Taïwan depuis 2016. Mais il y a très peu de chances de voir la Chine déclencher une guerre à Taïwan dans les prochains jours. On n’en voit pour l’instant aucun indicateur. On assiste, certes, à des exercices militaires chinois sans précédent dans la région mais il n’y a pas, à proprement parler, de mobilisation générale de l’armée qui pourrait laisser penser qu’une offensive se prépare. Il ne faut pas non plus oublier que les garanties américaines de sécurité sont bel et bien présentes à Taïwan."