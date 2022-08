Taïwan : l’avion de Nancy Pelosi scruté par 708.000 personnes, un record pour le site de pistage des vols Flightradar24

Le vol qui a emmené la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi à Taïwan mardi a été le plus suivi de l’histoire de Flightradar24, d’après ce site de pistage des vols. "Au moment où il a atterri à Taipei, (le vol) SPAR19 était observé par plus de 708.000 personnes dans le monde, ce qui en fait le vol le plus suivi en direct de l’histoire de Flightradar24", a indiqué le service en ligne dans un communiqué.