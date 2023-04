Taïwan détecte toujours des avions et des navires chinois autour de l'île après la fin des manoeuvres militaires

La Chine considère Taïwan comme une province qu’elle n’a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949.

Elle vise cette réunification par la force si nécessaire. Cette démonstration de force est intervenue après la rencontre mercredi en Californie entre la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et le speaker de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy, à laquelle Pékin avait promis de réagir. Le ministère taïwanais de la Défense a dit avoir détecté 12 navires de guerre et 91 avions au dernier jour de l’opération, lundi, et le franchissement de la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) par 54 de ces aéronefs. La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a condamné lundi les manœuvres militaires, quelques heures après leur achèvement officiel, estimant que la Chine se servait des relations entre Taipei et Washington comme d’une "excuse pour lancer des exercices militaires, créant de l’instabilité à Taïwan et dans la région". A l’issue de "Joint Sword", l’armée chinoise a déclaré avoir "achevé avec succès" ses manœuvres militaires.