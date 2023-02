Taïwan : découverte de fragments d’un ballon météorologique, la Chine est soupçonnée

L’armée taïwanaise a annoncé avoir découvert jeudi les débris d’un engin soupçonné d’être un ballon météorologique chinois et décidé le renforcement des patrouilles de surveillance des installations militaires.

Des "objets non identifiés" ont été repérés en train de tomber du ciel jeudi au-dessus des îles Matsu, dans la mer de Chine orientale, à quelque 280 km de Taipei, a indiqué l’armée. Ont alors été découverts les restes d’un ballon d’un mètre de diamètre et un appareil avec une inscription en caractères chinois de l’alphabet simplifié couramment utilisé en Chine indiquant : "Taiyuan Radio No. 1 Factory Co., Ltd" et "instrument météorologique", selon l’armée.

"Notre analyse initiale est que les fragments appartiennent à un appareil de détection météorologique", a ajouté l’armée précisant que les pièces retrouvées ont été entreposées à des fins d’analyse. "Toutes les unités sont requises pour renforcer les patrouilles sur les camps" militaires et surveiller la situation.