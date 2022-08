Taïwan : cinq questions pour comprendre les enjeux

Dans les faits, Taïwan (officiellement la République de Chine) fonctionne comme un État souverain à part entière. L’île a son propre gouvernement, sa propre armée, délivre des visas, dispose de douanes, est représentée aux Jeux Olympiques. Une majorité écrasante de Taiwanais considèrent d’ailleurs leur pays comme un pays souverain.

Pourtant, l’île n’a jamais proclamé son indépendance pour ne pas attiser les tensions avec la Chine qui la considère comme une de ses provinces pas encore réunifiée. Pour Pékin, Taïwan est une province rebelle qui finira un jour par rentrer dans le rang.

Taïwan ne peut donc pas être comparé à Hong Kong et Macao qui sont toutes les deux des régions administratives spéciales et qui sont, elles, officiellement dans le giron du pouvoir chinois. En tant que régions administratives spéciales, Hong Kong et Macao disposent d’un degré élevé d’autonomie dans tous les domaines (économie, justice, etc.), à l’exception des affaires étrangères et de la défense qui reviennent au gouvernement chinois.