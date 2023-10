Taïwan annule des vols et ferme des écoles avant l'arrivée du typhon Koinu

Les autorités taïwanaises ont annulé des vols et fermé des écoles dans certaines parties du sud de l'île, avant l'arrivée prévue du typhon Koinu, le deuxième à frapper le territoire en un mois.

Taïwan connaît de fréquentes tempêtes tropicales de mai à novembre, mais le typhon Haikui, début septembre, a été le premier à frapper l'île en quatre ans, déclenchant des pluies torrentielles, des vents violents et forçant près de 8.000 personnes à évacuer leur domicile. Selon les experts, le changement climatique rend les trajectoires des tempêtes tropicales plus difficiles à prévoir tout en augmentant leur intensité. En prévision du typhon Koinu qui doit toucher jeudi matin le sud de l'île, selon les services météorologiques, plus de 100 vols internationaux et intérieurs ont été annulés, tandis que les services de ferry vers les îles périphériques de Taïwan ont été interrompus.

Plus de 200 personnes ont été évacuées par crainte de glissements de terrain dans le sud de l'île. Les vagues pourraient atteindre jusqu'à sept mètres de haut, selon les autorités. Le précédent typhon "était il y a à peine un mois, et nous avons un autre", s'est désolée Yang Pi-cheng, 65 ans, auprès de l'AFP, en attendant d'aller chercher ses petits-enfants à l'école primaire de Dawang. Une grande autoroute le long de la côte a également été fermée par précaution.

Koinu se trouvait mercredi vers 10H00 GMT à 200 kilomètres à l'est de l'île et se déplaçait dans sa direction à une vitesse de 10 kilomètres à l'heure. Il a déjà provoqué de fortes pluies dans les régions montagneuses de Yilan et de New Taipei City (nord-est). Après avoir touché le sud de Taïwan, il devrait se diriger vers la côte orientale de la province chinoise de Guangdong, selon l'observatoire météorologique de Hong Kong.