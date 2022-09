Taipei Houston : les fils de Lars Ulrich sortent un album

Dans la foulée, ils annoncent que ces deux titres feront partie d’un album, Once Bit Never Bored, qui arrivera le 4 novembre via C3 Records.

Ce nouveau single peut faire penser à un côté plus roots des débuts des White Stripes avec une petite pointe de Royal Blood. En interview, les membres ont expliqué que l’envie était là de revenir aux sources pour "échapper à l’anxiété digitale du buzz".

L’année dernière, le duo avait déjà proposé un extrait du titre " Respecter " à écouter ici.

En 2020, les deux fils que le batteur de Metallica a eus avec sa deuxième épouse avaient amusé leur père avec une reprise pour le moins musclée du classique des Beatles, " Eleanor Rigby ".

Lars Ulrich avait déclaré : "C’était un genre de version "rock garage" complètement folle d'"Eleanor Rigby", aux accents de Blue Cheer. Evidemment, il y a eu un bon nombre de versions incroyables de cette chanson mais je suis prêt à parier qu’il n’en existe aucune autre aussi folle et énergique que celle que mes fils ont proposée. Je leur ai dit 'Vous savez quoi les gars ? Je suis extrêmement fier de vous !". A la question : Est-ce que vos enfants sont fans de Metallica, le batteur du groupe a répondu : "Je ne sais pas si 'fans' est le mot que j’emploierais. Je pense qu’ils respectent le groupe, ils l’apprécient… et c’est suffisant pour moi !"

Et dans la famille Ulrich, il y a aussi le père ! Torben Ulrich, 92 ans est connu en tant que poète, journaliste, peintre, acteur et athlète, et revient à la musique avec un nouvel album.