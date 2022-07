En 2020, Lars Ulrich, leur père et batteur de Metallica, avait parlé de ses enfants au Rolling Stone magazine, et à la question : Est-ce que vos enfants sont fans de Metallica, le batteur du groupe a répondu : "Je ne sais pas si 'fans' est le mot que j’emploierais. Je pense qu’ils respectent le groupe, ils l’apprécient… et c’est suffisant pour moi !"

L’année dernière, le duo avait déjà proposé un extrait du titre " Respecter " à écouter ici.

Et dans la famille Ulrich, il y a aussi le père ! Torben Ulrich, 92 ans est connu en tant que poète, journaliste, peintre, acteur et athlète, et revient à la musique avec un nouvel album.