Tailleur de pierres : un métier de passionnés qui risque de disparaître

"Nos tailleurs de pierre veulent transmettre leur savoir-faire, mais il y a peu de candidats, ou il n’y en a carrément pas", déplore Gaelle Lecoq, administratrice déléguée de Trageco. Et ce n’est pas faute de chercher. "On a des délais de livraisons qui vont de 12 à 18 mois. On aimerait réduire les délais, mais il faut qu’on puisse engager, qu’on puisse trouver des jeunes qui désirent apprendre et venir travailler dans les carrières". La carrière contacte les écoles des environs. "Mais on n’a pas toujours de retours. Je crois que c’est une méconnaissance du métier qui fait que nous n’avons pas de candidats. Pourtant nos tailleurs de pierres sont épanouis. C’est valorisant de voir que les pierres qu’on a taillées façonnent les murs des maisons de son village".

"J’aime tout, nous décrit Jean-François : cliver, tailler, aller prendre les pierres au rocher, et de voir le résultat fini. Je vais souvent voir les maisons pour lesquelles mes pierres ont servi". Cerise sur le gâteau, le métier est bien payé et est non délocalisable.

C’est également par manque de candidats, que l’IFAPME n’organisera plus l’an prochain la formation de tailleurs de pierres qu’elle proposait à Soignies. Cette formation se fera dorénavant essentiellement en entreprise, "via le dispositif artisan, nous explique Raymonde Yerna, administratrice générale de l’IFAPME, parce qu’il n’y a pas de candidats pour ouvrir une classe spécifique. Nous ouvrirons une classe s’il y a des inscriptions".