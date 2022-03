De décembre à mars en fonction de la météo et seulement si les bourgeons sont bien formés et identifiables. Attention, seuls les arbres à pépins (pommiers et poiriers) peuvent être taillés en hiver période où la circulation de la sève est ralentie ce qui permet une meilleure cicatrisation des plaies. Choisissez une belle journée ensoleillée sans risque de gel.