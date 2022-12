Taille basse, cut out, rose flashy : ces trois tendances mode qu'on ne veut plus voir en 2023.

Rassurez-vous, le cut out ne dérange personne au premier abord. Il se révèle même chic et sexy lorsqu'il s'invite de manière subtile et discrète sur des pulls, des tops, des robes ou encore des combinaisons. Reste que l'année 2022 a fait la part belle à des pièces cut out un peu moins engageantes avec notamment des découpes au niveau des hanches et de la poitrine qui n'ont pas toujours été du plus bel effet.

Dès décembre 2021, ces découpes d'un genre bien spécial ont fait leur grand retour sur le tapis rouge, puis quelques mois plus tard sur les podiums. Mais les derniers défilés consacrés au printemps-été 2023 l'ont écarté du vestiaire féminin. Le cut out devrait être remplacé par un dressing plus sensuel fait de transparence, comme chez Prada et Miu Miu, et de lingerie apparente.