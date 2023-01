Tahar Rahim sera le président de la prochaine cérémonie des César

Tahar Rahim a ainsi collaboré avec de grands noms du cinéma comme Jean-Jacques Annaud, Asghar Fahradi, Éric Toledano et Olivier Nakache ou encore Kevin Macdonald. C’est d’ailleurs avec lui pour son rôle dans “Désigné Coupable” que l’acteur a obtenu une nomination aux Bafta et aux Golden Globes. Il en recevra une nouvelle pour cette dernière cérémonie l’année passée pour son rôle de tueur en série dans “Le serpent”. Attendu dans plusieurs productions assez variées comme le biopic de Napoléon par Ridley Scott ou encore le film de super-héros “Madame Web”, Tahar Rahim est devenu un nom particulièrement réputé dans le domaine du cinéma français et un choix logique comme président de la 48e cérémonie des César. Celle-ci aura lieu le 24 février sur la scène de l’Olympia.