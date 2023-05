"Tag" : la comédie inspirée d’une histoire vraie avec Jon Hamm

Ce film américain, sorti en 2018, met en scène plusieurs acteurs célèbres. Parmi eux, on retrouve notamment Ed Helms (The Office, Very Bad Trip), Jeremy Renner (Captain America, Mission impossible), Jon Hamm (Mad Men, Top Gun : Maverick) ou encore, Jake Johnson (New Girl). Pour la petite anecdote, Jeremy Renner, qui a récemment failli perdre la vie, a raté une cascade après 3 jours de tournage et s’est retrouvé avec des fractures aux deux bras. Il a alors dû porter des manches vertes par la suite afin de représenter ses bras en postproduction à l’aide d’effets spéciaux.