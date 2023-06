Taehan Kim, portrait d’un 1e lauréat superstar en devenir

En effet, Taehan aime l’opéra et surtout les tragédies où il peut le mieux exprimer ses émotions. Pourtant, dans la vraie vie, il est plutôt joyeux. Durant un mois, il a séjourné dans une famille d’accueil qui l’a tout de suite adopté comme un des leurs. Chouchouté par ses nouveaux parents belges, entouré et réconforté par leurs enfants et leur chien, Taehan a montré un tout autre visage. Prévenant, aimable, toujours le sourire aux lèvres, il a passé beaucoup de temps avec eux pour leur préparer des repas coréens, jouer à la Nintendo et au ping-pong et s’est amusé à construire un parcours d’obstacles pour le chien dans le jardin.