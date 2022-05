Taeguk Mu, demi-finaliste du Concours Reine Elisabeth 2022

Né en 1994 en Corée du Sud, Taeguk Mun a commencé l’apprentissage du violoncelle à l’âge de 4 ans. Après avoir déménagé à New York, en 2007, il a suivi les cours de la Juilliard School Pre-College Division.

Il a déjà remporté le premier prix de différentes compétitions, comme Pablo Casals International Cello Competition en 2014, la 3e compétition internationale Andre Navarra, la compétition internationale pour les jeunes musiciens d’Oldenburg en Allemagne, et le Grand prix de la compétition National Sungjung Music en Corée. Il est également lauréat du 16e Prix International Tchaikovsky, de la 2010 Irving M. Klein International String Competition, et du 6e International Tchaikovsky Competition pour jeunes musiciens.

Il a commencé à se produire en concert dès l’âge de 10 ans, en 2004, et depuis 2006, il se produit en concert plus particulièrement en Corée et aux Etats-Unis. Il a déjà collaboré avec différents orchestres à travers le monde, comme le St. Petersburg Academic Philharmonia, l’Hungarian Radio Symphony, l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, le Suwon Philharmonic Orchestra, et le Korean Symphony Orchestra.

Il poursuit pour l’instant, ses études à l’Université de Southern California.

Taeguk Mun joue sur un violoncelle Giovanni Grancino, 1697, Milan, prêté par la Samsung Cultural Foundation of Korea.

