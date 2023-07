Tadej Pogacar, victorieux, a retrouvé le sourire : "Aujourd’hui, je me suis à nouveau senti moi-même"

Voilà une victoire qui va faire le plus grand bien à Tadej Pogacar. En galère depuis son craquage dans le terrible col de la Loze, lors de la 17e étape du Tour de France 2023, le Slovène s’est offert la 20e étape, samedi, en s’imposant au sprint devant Felix Gall et le maillot jaune Jonas Vingegaard.

"Aujourd’hui, je me suis à nouveau senti moi-même", a confié le coureur UAE, le sourire retrouvé, dans l’interview flash d’après-course. Du début à la fin de l’étape, je me suis senti bien. Ça fait plaisir après plusieurs jours de souffrance. Je suis très heureux".

"Maintenant, on peut continuer une semaine de plus", a-t-il rigolé, avant de reprendre plus sérieusement : "Non, rentrons à la maison".

Plus explosif, puissant et rapide que Vingegaard, Pogacar a placé son accélération dans les derniers mètres pour l’emporter, bien aidé par Adam Yates.

"Adam a fait un super travail dans le final. Je l’attendais et il est revenu avec son frère, encore. Ils étaient très forts. Merci à Adam, c’était plus facile de préparer le final avec lui. L’équipe a de nouveau fait un super travail".

Pour conclure le Tour, qui se termine néanmoins dimanche, le deuxième du général s’est confié sur son meilleur et pire souvenir de cette 110e édition. "L’ambiance dans le bus tous les jours avec l’équipe. Le pire ? À chaque fois que Marc Soler me regardait dans le col de Loze. Il avait un regard effrayant", a-t-il conclu en rigolant.