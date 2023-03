Tadej Pogacar, vainqueur lessivé par l’effort : "Au pied de la dernière ascension, tout le monde était mort"

Il dégage quasiment tout le temps une étonnante impression de facilité, et pourtant Tadej Pogacar était bien complètement lessivé à l’arrivée de la 7e étape de Paris-Nice ce samedi. A l’attaque dans les cinq derniers kilomètres, le Slovène n’a jamais su définitivement décramponner Jonas Vingegaard ni David Gaudu de sa roue, mais il s’est finalement imposé au sommet du Col de la Couillole. Au prix d’un ultime effort…

"C’était la première vraie journée chaude cette année", analysait-il à l’arrivée, faisant référence à la température de 20 degrés tout au long du parcours. "On a roulé à bloc dès le début de l’étape. Ineos a fait un très très gros effort au milieu de l’étape, donc en arrivant au pied de la dernière ascension, tout le monde était déjà mort. C’était l’une des batailles les plus dures pour la victoire aujourd’hui."

Intenable, le Slovène a essayé de mettre le feu aux poudres à 5km de l’arrivée. Une première banderille un peu trop préméditée ? "C’était un peu tôt effectivement. Mais je ne voulais pas qu’il y ait trop de coureurs à l’avant. Cela s’est finalement déroulé parfaitement comme je l’avais imaginé."

Au final, malgré ce nouveau récital, Pogacar ne compte toujours que 12 secondes d’avance sur David Gaudu. Tout est donc encore possible : "Demain sera encore une journée difficile. Sans doute la plus dure de la semaine. Mais les ascensions me conviennent mieux."

On n’est donc pas à l’abri de voir Tadej Pogacar (à nouveau) tenter sa chance dans le final.