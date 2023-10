Tadej Pogacar triple la mise en solitaire sur le Tour de Lombardie, un Evenepoel diminué par une chute ne pèse pas sur la course

Le duel belgo-slovène n’aura pas eu lieu. Pas plus que le 100% slovène d’ailleurs. Tadej Pogacar s’impose pour la troisième fois de suite sur le Tour de Lombardie. Parti en solitaire dans la descente de l’avant-dernière difficulté du jour, il s’impose après un effort en solitaire d’une trentaine de kilomètres. Andrea Bagioli et Primoz Roglic complètent le podium. Remco Evenepoel est neuvième.

Le Belge n’aura donc pas pesé sur la course. La raison de cette relative méforme s’explique sans doute par sa chute en début de course. Touché au coude et à la cuisse, le champion de Belgique avait mis du temps à repartir. Une fois l’échappée partie, le leader de chez Soudal Quick-Step avait su reprendre sa place dans le peloton.