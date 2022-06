Tadej Pogacar sur son retour au Tour de Slovénie : "c’était amusant, mais vraiment difficile"

Tadej Pogacar et Rafal Majka ont été accompagnés par le Slovène Domen Novak dans le final de la 1re étape du Tour de Slovénie, le coureur polonais s’adjugeant finalement la victoire. "C’est une situation parfaite pour nous", a déclaré Pogacar.

Tadej Pogacar n’a pas manqué son retour à la compétition sur la 1ère étape du Tour de Slovénie. En effet, le coureur slovène avait pour la dernière fois concouru sur la Flèche Wallonne, le 20 avril dernier. Il a d’abord pris congé pour soutenir sa compagne après le décès de sa mère avant de démarrer la préparation pour le Tour avec quelques reconnaissances et un stage en altitude.

Le départ du Tour de Slovénie était donc la première course depuis presque deux mois pour 'Pogi'. "C’était amusant, mais vraiment difficile aujourd’hui", a déclaré le double vainqueur du Tour. "Il faisait chaud sur la route, un facteur supplémentaire. Bahrain Victorious a cassé le peloton dans la montée et la course a explosé sur cette côte."

C’est Pogacar lui-même qui a accéléré, à près de 60 kilomètres de l’arrivée, n’ayant avec lui que son coéquipier Majka, et Novak. "Rafa et moi avons bien travaillé ensemble pour rester en tête. Au final, Rafa gagne et prend le maillot de leader. C’était une bonne première étape pour notre équipe".

Pogacar a attaqué le premier dans le final et Novak a comblé l’écart, mais le coureur de Bahrain Victorious n’a pas eu de réplique à l’attaque de Majka. "Nous étions tous sur notre réserve, surtout après une course aussi difficile et torride. Heureusement, Rafa a fait le mouvement gagnant et je suis très heureux pour lui qu’il ait remporté la victoire", a conclu Pogacar.