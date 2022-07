Tadej Pogacar sourit à Longwy : "Je me demandais si on allait reprendre Wout van Aert !"

Tadej Pogacar a remporté la sixième étape du Tour de France, jeudi, entre Binche et Longwy (219,9 km). Le Slovène d'UAE Team Emirates dépossède notre compatriote Wout van Aert (Jumbo-Visma) du maillot jaune. Le Belge, combatif du jour, a cédé sa tunique après avoir passé 135 km à l'avant, d'abord avec deux autres coureurs puis en solitaire. Pogacar s'est finalement imposé au sprint devant l'Australien Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) et le Français David Gaudu (Groupama-FDJ).

"Plus je gagne, mieux c'est. L'étape a été très dure, les deux premières heures ont été folles, le plus fort (van Aert) était dans l'échappée et beaucoup de coureurs voulaient être devant. Je me suis demandé à un moment si on allait le reprendre mais le peloton était le plus fort. Ensuite, comme je me sentais bien, l'équipe a beaucoup travaillé pour me placer dans la meilleure position. Le sprint ? ce n'était pas un pur sprint. On est allé très vite dans les deux dernières ascensions. Heureusement, j'avais de bonnes jambes. Le but n'était pas de prendre le maillot jaune mais je suis très heureux de la victoire", a déclaré Pogacar, double vainqueur de la Grande Boucle, après l'étape.