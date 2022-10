Tadej Pogacar sera sur le Tour de France 2023 : "Les 1ère et 3e semaines seront les plus dures"

Le double vainqueur slovène du Tour de France en 2020 et 2021 et 2e en 2022, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s'est montré enthousiaste à l'annonce du parcours 2023 de la Grande Boucle. Il entrevoit deux semaines dures, la première et la troisième.

"J'aime bien le parcours qui nous est proposé en 2023", a indiqué Tadej Pogacar. "Je pense que la course s'annonce très dure, dès la première étape, dès les premiers jours au cœur du Pays basque. Le parcours présente de nombreuses montées, ce qui me convient bien. Ce sera, à mon sens, très dur surtout pendant la première et la troisième semaines. Commencer directement avec des étapes difficiles est parfait pour moi. Je ne connais pas toutes les montées, notamment le Puy de Dôme que je vais découvrir. Je sais que ce sera une ascension très difficile et importante pour le classement général. Les reconnaissances commenceront après ma période de repos. Elles seront importantes. Mais, si le Tour 2023 est encore loin, j'ai déjà envie d'être en juillet prochain. Nous verrons comment se passera la course, comment sera ma forme, mais je voudrais rester moi-même et continuer à attaquer. Je suis très motivé pour gagner à nouveau le Tour de France."