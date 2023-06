Tadej Pogacar sera bien au départ du Tour de France : "J’espère être à 100% pour pouvoir prendre du plaisir"

Le monde la petite reine attendait avec impatience des nouvelles de Tadej Pogacar. Depuis sa blessure au poignet lors de Liège-Bastogne-Liège, le Slovène se faisait plutôt discret. Dès lors, compliqué de savoir s’il allait tenter de gagner un troisième Tour de France en juillet. Une question à laquelle a répondu le coureur de chez UAE ce vendredi à l’occasion d’une visioconférence organisée par son équipe.

Et la Grande Boucle pourra compter sur une de ses stars cet été. Pogacar sera bel et bien au départ. Actuellement en stage dans la Sierra Nevada, le Slovène espère d’abord pouvoir participer à ses championnats nationaux. Avant d’arriver sur le Tour donc. Une courte préparation qui ne sera certainement pas idéale. "Si vous n’êtes pas à 100%, vous ne prenez pas trop de plaisir sur le Tour, entamait Pogacar avant d’atténuer son propos. J’espère être à 100%. Dans tous les cas de figure, j’essaierai d’en profiter." Qui sait, ce manque de profondeur dans l’entraînement sera peut-être un atout. "Je ne suis pas inquiet en tout cas. C’est parfois bien d’arriver avec de la fraîcheur sur une course de trois semaines" glissait le grimpeur.

Il sera donc intéressant de voir comment les adversaires du Slovène vont gérer son probable attentisme dans les premiers jours. Lui, l’éternel dynamiteur.