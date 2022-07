Tadej Pogacar revigoré avant l'Alpe d'Huez : "J'ai fait le plein d'énergie, je suis prêt à me battre !"

Tadej Pogacar a, à la grande surprise de nombreux suiveurs du Tour de France, perdu le maillot jaune suite à une défaillance sur les pentes du Col du Granon mercredi. Moins de 24 heures plus tard, comment se sent le double vainqueur de la Grande Boucle avant le triptyque Galibier - Croix de Fer - Alpe d'Huez ?

"Le Tour n'est pas fini, et je me sens bien aujourd'hui, a souligné le leader de l'équipe UAE Emirates avant de prendre le départ de l'étape. J'ai passé une bonne nuit, j'ai bien dormi, et hier, j'ai vu Urska (sa fiancée, ndlr), cela m'a donné beaucoup d'énergie. Je pense que je suis prêt à me battre ! Je ne suis pas nerveux du tout, je pense que tous mes adversaires le sont bien plus que moi ! J'aimerais attaquer, j'espère que j'aurai de bonnes jambes."