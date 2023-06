Tadej Pogacar renonce au Tour de Slovénie et sera à court de compétition sur la Grande Boucle

Tadej Pogacar ne prendra pas le départ du Tour de Slovénie, initialement prévu à son programme. Pogi n’a plus roulé en compétition depuis sa chute à Liège-Bastogne-Liège. Il se présentera donc sur le Tour de France à court de rythme.



Impérial en début de saison, le Slovène avait aligné 12 victoires en 18 jours de course. Il avait été stoppé dans son élan lors de la Doyenne où il rêvait d’un fabuleux quadruplé Ronde-Amstel-Flèche-Liège. Opéré au poignet le jour de sa chute, Pogacar a entamé une course contre-la-montre pour être prêt pour le Grand Départ à Bilbao. Il a décidé de privilégier la récupération et l’entraînement à la compétition.



La bonne nouvelle côté belge, c’est le retour à la compétition de Tim Wellens. Le Trudonnaire s’était fracturé la clavicule au Tour des Flandres.