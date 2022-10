Tadej Pogacar remporte la Tre Valli Varesine devant Alejandro Valverde, à 4 jours du Tour de Lombardie

Tadej Pogacar a remporté la Tre Valli Varesine, une semi-classique italienne (1.Pro) de 196,3 kilomètres qui se disputait ce mardi à Varese, à quatre jours du Tour de Lombardie, le cinquième et dernier Monument de la saison dont il est tenant du titre. Le Slovène s’est imposé au sprint devant Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) et l’éternel Alejandro Valverde (Movistar), 42 ans. Le coureur de la formation UAE signe sa 15e victoire de la saison et succède à l’Italien Alessandro De Marchi, qui s’était imposé l’an dernier.