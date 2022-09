Tadej Pogacar règle Wout van Aert au sprint au Grand Prix de Montréal

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE) a remporté dimanche le Grand Prix cycliste de Montréal en s'imposant au sprint devant le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma) et l'Italien Andrea Bagioli (Quick-Step).



A deux semaines de la course en ligne des Championnats du monde, le 25 septembre à Wollongong (Australie), le double vainqueur du Tour de France a fait le plein de confiance en réglant une échappée royale de cinq coureurs qui s'est détachée à une dizaine de kilomètres de l'arrivée.



Après un regroupement à moins de deux tours de l'arrivée, deux hommes sont partis : l'Italien Simone Velasco et le Danois Frederik Wandahl. Le duo possédait 38 secondes d'avance à l'avant-dernier passage sur la ligne (12,3 km). Daniel Felipe Martinez a lancé la chasse dans le dernier tour peu avant la longue côte du circuit (2,3 km à 6 %). Tadej Pogacar l'a ensuite suivi avec van Aert dans sa roue.



Les deux échappés ont été repris et laissés sur place à 11 kilomètres de l'arrivée. Après avoir souffert pour rester au contact, Wout van Aert a réussi à accrocher les roues des meilleurs au sommet à savoir Pogacar, Yates, Bagioli et Gaudu. La victoire s'est joué entre ces cinq-là. Yates puis Gaudu ont tenté dans les derniers kilomètres de forcer la décision. Van Aert ne s'est pas laissé surprendre. Mais dans le sprint final, le maillot vert du Tour de France et N.2 mondial a un peu coincé s'est montré incapable de remonter le N.1 mondial.



Pogacar, qui a enlevé sa 14e victoire de la saison, succède au palmarès à Greg Van Avermaet qui avait remporté la précédente édition en 2019. Le champion olympique de Rio n'a plus gagné depuis lors. Le Covid-19 a empêché le déroulement de la course en 2020 et 2021.