Tadej Pogacar présent sur la course féminine en ligne… pour donner les bidons à sa compagne slovène

Comment ne pas aimer Tadej Pogacar ? Troisième sur la course en ligne dimanche dernier, derrière l’intouchable Mathieu van der Poel et l’éternel deuxième Wout van Aert, le Slovène s’était montré plus timide sur le chrono, vendredi, avec une 22e place à l’arrivée. Médaille de bronze en poche, il aurait pu quitter Glasgow avec le sentiment du devoir accompli et s’offrir quelques jours de repos bien mérité… Mais Pogacar n’est pas un coureur comme les autres.

Ce dimanche, le double vainqueur du Tour de France (2020, 2021) était présent sur la course en ligne féminine… pour donner les bidons aux coureuses slovènes et donc à sa compagne Urska Zigart, championne de Slovénie du contre-la-montre en 2020, 2022 et 2023, qui évolue dans la formation BikeExchange.

C’est beau l’amour.