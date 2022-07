Tadej Pogacar, le grimpeur à l’aise sur les pavés : "une bonne journée, mais je suis heureux qu’elle soit terminée"

Avec deux participations à Paris-Roubaix espoirs pour seul bagage, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s’élançait sur les pavés du nord de la France avec peu d’expérience. Il a finalement illuminé cette cinquième étape, celle de tous les dangers, de son talent et de son panache. Le Slovène ne s’est pas contenté de suivre, il a attaqué et mis tous ses adversaires sous pression.



"C’était une journée très difficile. Très stressante au début et puis très dure ensuite. Il a fallu pousser fort sur les pédales toute la journée. Les pavés étaient poussiéreux et dangereux. Je suis juste heureux que cette journée soit terminée. C’est une très bonne journée pour moi et pour l’équipe. A la fin j’ai pu suivre Jasper Stuyven. J’ai eu l’air facile ? Oh non, j’ai pas mal souffert", déclare-t-il au micro de Jérôme Helguers.



A Arenberg, il n’a finalement gratté que 13 secondes sur la majorité des coureurs du Général. Mais il a fait forte impression.