Tadej Pogacar : "J’espère que Remco et moi serons dans une bonne journée"

Liège-Bastogne-Liège sera dimanche le théâtre du premier affrontement de la saison entre Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), les deux derniers vainqueurs de la Doyenne. Le Slovène s’était imposé à Liège en 2021 et était absent l’an dernier, lorsque le Belge s’était offert son premier Monument.

"Finalement, nous avons rarement roulé l’un contre l’autre", a déclaré Tadej Pogacar vendredi en conférence de presse. "Je pense que nous avons tous les deux énormément de respect l’un pour l’autre. Ce sera intéressant dimanche. J’espère que nous serons tous les deux dans une bonne journée, pour que ce soit une vraie course".

Arriver seul, comme il l’a fait au Tour des Flandres et à l’Amstel Gold Race, tel est le scenario préféré de Pogacar. "Je n’ai jamais sprinté contre Remco, je ne sais donc pas vraiment s’il est bon dans ce domaine. Mais je pense qu’il est assez rapide, on l’a vu cette année et l’année dernière. Il a un très bon 'kick'. Nous n’en sommes pas au même point dans nos saisons respectives. Il arrive frais et est concentré sur son grand objectif, le Giro, alors que je pense à la période de repos qui suivra Liège", ajoute le double vainqueur du Tour de France.

Depuis sa rentrée en février en Espagne, Tadej Pogacar, 24 ans, a eu un printemps bien chargé, au cours duquel il a aligné les succès, à Jaen Paraiso Interior, au Tour d’Andalousie, à Paris-Nice, au Tour des Flandres, à l’Amstel Gold Race dimanche dernier et à la Flèche Wallonne mercredi. Remco Evenepoel, 23 ans, n’a plus roulé en compétition depuis le Tour de Catalogne, qu’il a terminé en 2e position derrière Primoz Roglic fin mars. Il est ensuite allé préparer la Doyenne en altitude.