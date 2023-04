Tadej Pogacar finalement présent sur Paris-Roubaix ? "Je ne crois pas", répond le manager de son équipe

Après son éclatante victoire au Tour des Flandres, existe-t-il une chance de voir Tadej Pogacar s’aligner sur Paris-Roubaix ? A priori, ce n’est pas prévu dans son programme et nul doute que Mathieu Van der Poel ou Wout van Aert ne souhaitent pas vraiment voir débarquer le phénomène slovène dans l’Enfer du Nord.

Dimanche, après le Ronde, nous avons interrogé Mauro Gianetti (manager de UAE Team Emirates) sur l’éventuelle présence de son champion à Roubaix. Voici sa réponse : "Non ! Je ne crois pas… (il rigole). Non, non, non, c’est un rêve pour lui et peut-être qu’un jour il va la courir. Tadej aime le vélo et veut faire le cyclisme d’une manière globale, donc il veut participer. Mais bon… Il est encore jeune (ndlr : 24 ans) et il y a des programmes à respecter. Pour cette année, c’était bien avec juste le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, ce sera pour une autre fois", explique Mauro Gianetti.

Très présent, et en grande condition depuis le début de l’année (10 victoires en 16 jours de courses !), Pogacar n’a pas encore refermé son chapitre des classiques. Il sera de retour dans quelques jours pour enchaîner l’Amstel, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège.

"On essaie qu’il ne fasse pas trop de jours de courses, comme la saison dernière où il a terminé l’année avec 54 jours de courses", analyse son manager, Mauro Gianetti. "Il se concentre sur certaines courses parce que, quand il court, il veut gagner et il a la condition physique pour le faire ! Donc c’est pour ça qu’il est important de bien choisir son programme et son calendrier. On essaie d’éviter les gros changements. Ici, pour les classiques, il y a encore trois grandes courses longues et difficiles, l’Amstel, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Après, il fera une longue pause avant le Tour de France".