Tadej Pogacar était "ému" après avoir craqué lors de la 17e étape du Tour : "Je m’en suis remis mais c’était difficile au début"

Tadej Pogacar a vécu une 18e étape plutôt tranquille ce jeudi, comme la majorité du peloton. Une étape beaucoup plus calme que la veille…

Mercredi, sur l’étape-reine de cette 110e édition du Tour de France, le Slovène a craqué, explosé dans le terrible col de la Loze, laissant Jonas Vingegaard filer vers la victoire finale.

Toujours 2e du classement général après l’étape du jour remportée par l’étonnant Kasper Asgreen, le coureur de la formation UAE a fait part de sa reconnaissance envers tout le public qui l’a soutenu.

"J’ai plutôt bien dormi, la journée s’est bien passée. Je m’en suis remis mais c’était difficile au début. J’étais assez ému mais tout le monde m’a remonté le moral dans le peloton. C’était bien d’être dans le peloton pour une journée plus calme. Je n’arrive pas à croire tout le soutien que j’ai reçu, déjà hier pendant toute l’ascension. Il y a tellement de gens qui m’ont soutenu, et ma famille, ma compagne aussi. Tout le public le long de la route aussi, je suis reconnaissant d’avoir tous ces fans qui me soutiennent".

À 3 étapes de la fin de la Grande Boucle, Tadej Pogacar compte toujours 7 minutes et 35 secondes de retard sur le Danois.