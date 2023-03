Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard se retrouvent à Paris-Nice : les gladiateurs veulent marquer leur territoire avant le Tour de France

Avant le départ de la course ce dimanche, l’équipe cycliste de la RTBF a évoqué Paris-Nice en prévision de la course. "Ce sera un duel passionnant car c’était inattendu puisqu’aucun des deux n’avait encore disputé cette course", a notamment pointé Rodrigo Beenkens. De son côté, Jérôme Helguers en attendait beaucoup sur un aspect plus inattendu. "Sur Paris-Nice, il y a souvent une course dans le vent, des bordures. C’est peut-être là que j’attends le plus ce duel où il pourrait être le plus intéressant. Ils viennent tous les deux avec des équipes qui peuvent créer des bordures et jouer sur cela. Dans la montagne, on sait qu’ils vont sans doute dominer le reste du peloton donc c’est là que je les attends le plus. On risque d’avoir une belle bagarre entre les deux", a-t-il expliqué.

La Course au soleil sera certainement passionnante et marquera le premier rendez-vous majeur dans l’optique du Tour de France. Si le parcours pourrait offrir un spectacle haletant toute la semaine, le public suivra attentivement le duel annoncé entre les deux grands favoris de la plus grande course de cet été. L’attente est grande, reste à savoir si Pogacar et Vingegaard sauront en être dignes.

Paris-Nice sera à suivre en direct en télévision et sur notre site internet.